"Укрзалізниця" анонсує запуск іще одного потяга "Інтерсіті" Київ-Херсон до кінця 2019 року
|12:21 03.10.2019
|Украина
АТ "Укрзалізниця" (УЗ, Київ) до 2020 року запустить іще один швидкісний поїзд за маршрутом Київ-Херсон, повідомила прес-служба УЗ із посиланням на главу компанії Євгена Кравцова в четвер уранці.
"Наразі ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку до Херсона, тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямі. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні поїзди "Інтерсіті" та нічний поїзд", - сказав Кравцов під час робочої поїздки до Херсона в середу, якого цитує прес-служба, передає Інтерфакс-Україна.
Наразі у сполученні Київ-Херсон курсують швидкісний поїзд "Інтерсіті" №766 та нічний пасажирський поїзд №102.
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