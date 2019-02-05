АТ "Укрзалізниця" (УЗ, Київ) до 2020 року запустить іще один швидкісний поїзд за маршрутом Київ-Херсон, повідомила прес-служба УЗ із посиланням на главу компанії Євгена Кравцова в четвер уранці.

"Наразі ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку до Херсона, тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямі. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні поїзди "Інтерсіті" та нічний поїзд", - сказав Кравцов під час робочої поїздки до Херсона в середу, якого цитує прес-служба, передає Інтерфакс-Україна.

Наразі у сполученні Київ-Херсон курсують швидкісний поїзд "Інтерсіті" №766 та нічний пасажирський поїзд №102.