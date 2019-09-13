З липня 2017 року, Курт Волкер обіймав посаду спецпредставника Державного департаменту США з питань України, але наприкінці вересня, посадовець подав у відставку на тлі розслідувань, які оголосили в Конгресі, і які, за заявами конгресменів-демократів, можуть призвести до оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.

В четвер Волкер має свідчити перед комітетом з розвідки Палати представників США в рамках цих розслідувань, передає Голос Америки.

Ім'я Курта Волкера фігурує в скарзі поданій представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги заявляє, що Трамп у телефонній розмові з президентом України Зеленським, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Після дзвінка, Волкер, йдеться у скарзі, прибув до Києва і зустрівся з Зеленським. Під час цієї розмови він, буцімто, радив українцям, як орієнтуватися щодо прохань президента.

Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу особливо після заяви юриста Трампа Руді Джуліані, що Волкер сприяв йому у налагодженні контактів з командою Зеленського.

Колишні посадовці США виступили на захист Курта Волкера назвавши його принциповим і відданим у своїй діяльності на посаді.

"Гадаю, його невірно представили у ЗМІ", - говорить Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відст., колишній командувач військ НАТО в Європі у коментарі американському оборонному виданню Defense News.

Я знав посла Волкера – він тяжко працював над тим, щоб знайти рішення для конфлікту на сході України і, коли стало очевидним, що Москва до цього не готова, працював, щоб утримувати міжнародну увагу на питанні України і її підтримці

Стівен Пайфер

Волкер невтомно намагався утримувати увагу Вашингтона на питаннях України. "Курт був здатний утримувати проблеми України на передовій обговорень. Він міг в позитивному світлі представити ситуацію, щоб просуватись з питань, які допомагають Україні в довгостроковій перспективі", - говорить Брідлав виданню.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер також високо відгукнувся про Волкера в електронному листі виданню. "Я знав посла Волкера – він тяжко працював над тим, щоб знайти рішення для конфлікту на сході України і, коли стало очевидним, що Москва до цього не готова, працював, щоб утримувати міжнародну увагу на питанні України і її підтримці".

Евелін Фаркас, колишня високопосадовиця Пентагону відгукується про Волкера, як про високого професіонала. "Він глибоко переймається демократією в Америці та демократією в Україні", заявила вона виданню.

Всі три колишні посадовці відкинули припущення, висловлене в статті видання Politico, про те, що робота Волкера з надання Джавелінів Україні могла бути пов'язана з лобістськими зусиллями компанії - виробника зброї Raitheon. Посадовці зауважують, що потреба України у цих протитанкових ракетах була широко відомою задовго до призначення Волкера на посаду.

Однак, роль Волкера в налагодженні контактів з юристом Трампа Руді Джуліані є більш неоднозначною.

Якщо ви високопосадовець уряду і бачите докази зловживань, ваша робота - не радити закордонним урядам, що з цим робити. Ваша робота - зупинити їх, або викрити

Кріс Мерфі

"Я дуже розчарований у Курті Волкері, - наголосив сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі в інтерв"ю "Голосу Америки". - Я думаю, що секретар Помпео мав би зупинити це, коли він вперше дізнався про це навесні. І я вважаю, що це справжня корупція, що вся ця адміністрація, від Білого дому до Державного секретаря дозволила, щоб все це тривало так довго".

Коментуючи заяву в скарзі про те, що Волкер лише радив українцям, як орієнтуватися щодо прохань президента, Мерфі наголосив, що Волкер мав не радитись, а зупиняти дії Джуліані.

"Якщо ви високопосадовець уряду і бачите докази зловживань, ваша робота - не радити закордонним урядам, що з цим робити. Ваша робота - зупинити їх, або викрити. І тієї хвилини, коли Курт Волкер дізнався, що Руді Джуліані мав ці секретні канали зв'язку з українцями, намагаючись залучити Україну до виборів 2020 року, він повинен був вимагати припинити це, і він повинен був повідомити про це. Він не зробив ані того, ані іншого".

Курт, в своїй тихій манері завжди намагається виконати поставлене завдання дбати про Україну, допомогти Україні досягти мети

Філіп Брідлав

Евелін Фаркас же вважає, що Волкер не міг бути замішаний у непрозорій діяльності. "Він не братиме участь в будь-яких тіньових політичних оборудках для Дональда Трампа, Руді Джуліані, чи інших. Я розумію, що його роль загалом описана скаржником, який заявляє, що Курт та інших посол намагались мінімізувати шкоду, - говорить Фаркас Defense News. – Я можу уявити як він радить українському уряду. Щось подібне я б зробила також".

"Курт, в своїй тихій манері завжди намагається виконати поставлене завдання, - говорить Брідлав оборонному виданню, - дбати про Україну, допомогти Україні досягти мети. Як на мене, безсумнівно, він намагався досягти прогресу з питання, яким опікувався".