Заява щодо політично вмотивованого переслідування Нарімана Мемедемінова

11:34 03.10.2019   Крым

Вчора, 2 жовтня, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) засудив кримськотатарського блогера та громадянського журналіста руху “Кримська солідарність” Нарімана Мемедемінова до 2 років та 6 місяців позбавлення волі у  колонії-поселенні, а також заборонив йому займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.

Політично вмотивований вирок російської влади Наріману Мемедемінову ще раз підтверджує цілеспрямовану політику керівництва Росії зі знищення свободи слова у Криму та переслідування журналістів. Протягом останніх п’яти років окупації півострову правозахисники задокументували більше 300 випадків тиску на журналістів, включаючи фізичні напади, тортури, свавільні затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, відмови в доступі до інформації та інші форми перешкоджання журналістській діяльності. Одним з головних інструментів переслідування громадянських активістів, блогерів та журналістів на півострові є використання окупаційною владою антитерористичного російського законодавства, за яким засудили Нарімана Мемедемінова.

Ми, правозахисні, медійні та інші громадські організації, звертаємося до урядів країн Європейського Союзу, США, Канади, Швейцарії, Японії і просимо вимагати від РФ негайного звільнення Нарімана Мемедемінова та припинення переслідування громадських журналістів та активістів в окупованому Криму, а також посилити санкції проти посадових осіб окупаційної влади Криму та Російської Федерації, які причетні до політично мотивованого переслідування Нарімана Мемедемінова, інших громадян України та інших грубих  порушень прав людини та воєнних злочинів у Криму.

Ми закликаємо міжнародні організації, в тому числі ООН, ОБСЄ, Раду Європи:

– звернутися до РФ щодо негайного звільнення Нарімана Мемедемінова та припинення згортання свободи слова у Криму;

– сприяти проведенню моніторингу судових процесів над громадянами України в російських судових інстанціях та окупаційних кримських “судах”;

– сприяти забезпеченню роботи на території окупованого Криму незалежної моніторингової місії щодо ситуації з дотриманням прав людини, зокрема, свободи слова.

Ми звертаємось до Президента України, Верховної Ради Україні, Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, прокуратури АРК з вимогою :

– забезпечити ефективне розслідування кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі та переслідування Нарімана Мемедемінова, а також всіх інших фактів перешкоджання незалежній журналістській діяльності та грубих порушень прав людини через переслідування активістів в окупованому Криму, з метою забезпечення принципу невідворотності покарання за воєнні злочини та інші грубі порушення прав людини;

– розробити та прийняти необхідне комплексне законодавство з метою забезпечення захисту та державної підтримки осіб, які незаконно позбавлені волі та піддаються політично мотивованим переслідуванням з боку окупаційної влади Криму та РФ.

Кримська правозахисна група

Центр громадянських свобод

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Медійна ініціатива за права людини 

Регіональний центр прав людини

Крим SOS

Об’єднання родичів політв’язнів Кремля

ГО Повернення доДому

Кримський Дім

Центр прав людини ZMINA

Інститут масової інформації

Довідково

Наріман Мемедемінов – 36-річний кримськотатарський активіст, блогер, громадянський журналіст руху “Кримська солідарність”. Починаючи з 2015 року він один з перших почав висвітлювати судові процеси по “справі кримських мусульман” на півострові.

Через це Мемедемінов неодноразово піддавався тиску. Так, в 2016 році в його будинку провели обшук, в ході якого йому намагалися підкинути заборонену літературу. У 2017 році, його оштрафували на 20000 рублів за те, що він вів репортаж з місця обшуку в будинку активіста Сейдамета Мустафаєва в м. Бахчисарай, назвавши його учасником несанкціонованого мітингу.

Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року у Криму. Його звинуватили за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) за публікацію відео з символікою «Хізб ут-Тахрір». Із моменту затримання перебуває в СІЗО Сімферополя.

2 жовтня 2019 року суддя Південного окружного військового суду у Ростові-на-Дону (РФ) Ігор Костінин засудив Нарімана Мемедемінова до 2 років та 6 місяців позбавлення волі у  колонії-поселенні, а також заборонив йому займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.



Ще на цю тему:

21:01 03.10.2019
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі
20:41 03.10.2019
Суд в РФ отказался приобщать к "делу" видео, на котором сотрудник ФСБ угрожает детям
08:31 03.10.2019
Захист оскаржуватиме вирок блогеру Мемедемінову
21:20 02.10.2019
Фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» в зале суда стало плохо. Заседание перенесли
17:15 02.10.2019
Адвокат: Засудженому блогеру Мемедемінову не будуть перераховувати термін в СІЗО «день за два»
12:40 02.10.2019
Суд РФ дав кримському блогеру Мемедемінову 2,5 року
09:15 02.10.2019
Блогер Мемедеминов виступив у суді РФ з "останнім словом". Сьогодні - вирок
10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
21:20 30.09.2019
Адвокат заявляет о фасильсификации документа в ялтинском «деле Хизб ут-Тахрир»
20:20 30.09.2019
Зудиева рассказала, как оккупанты фабрикуют «дела» против крымских татар / Видео
10:50 30.09.2019
Місія ООН з прав людини закликає Росію скасувати заборону Меджлісу
08:20 30.09.2019
Двох фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" відправили у ШІЗО
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 03.10.2019
РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
18:41 03.10.2019
В МИД РФ заявили, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
10:45 03.10.2019
Газпром снижает экспорт газа в Европу: опубликованы данные
09:11 03.10.2019
У Раді Європи зраділи російським грошам
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 03.10.2019
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі
20:41 03.10.2019
Суд в РФ отказался приобщать к "делу" видео, на котором сотрудник ФСБ угрожает детям
20:21 03.10.2019
Фрегат оккупационного флота «искал» подлодку в Средиземном море
20:01 03.10.2019
У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд