Вчора, 2 жовтня, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) засудив кримськотатарського блогера та громадянського журналіста руху “Кримська солідарність” Нарімана Мемедемінова до 2 років та 6 місяців позбавлення волі у колонії-поселенні, а також заборонив йому займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.

Політично вмотивований вирок російської влади Наріману Мемедемінову ще раз підтверджує цілеспрямовану політику керівництва Росії зі знищення свободи слова у Криму та переслідування журналістів. Протягом останніх п’яти років окупації півострову правозахисники задокументували більше 300 випадків тиску на журналістів, включаючи фізичні напади, тортури, свавільні затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, відмови в доступі до інформації та інші форми перешкоджання журналістській діяльності. Одним з головних інструментів переслідування громадянських активістів, блогерів та журналістів на півострові є використання окупаційною владою антитерористичного російського законодавства, за яким засудили Нарімана Мемедемінова.

Ми, правозахисні, медійні та інші громадські організації, звертаємося до урядів країн Європейського Союзу, США, Канади, Швейцарії, Японії і просимо вимагати від РФ негайного звільнення Нарімана Мемедемінова та припинення переслідування громадських журналістів та активістів в окупованому Криму, а також посилити санкції проти посадових осіб окупаційної влади Криму та Російської Федерації, які причетні до політично мотивованого переслідування Нарімана Мемедемінова, інших громадян України та інших грубих порушень прав людини та воєнних злочинів у Криму.

Ми закликаємо міжнародні організації, в тому числі ООН, ОБСЄ, Раду Європи:

– звернутися до РФ щодо негайного звільнення Нарімана Мемедемінова та припинення згортання свободи слова у Криму;

– сприяти проведенню моніторингу судових процесів над громадянами України в російських судових інстанціях та окупаційних кримських “судах”;

– сприяти забезпеченню роботи на території окупованого Криму незалежної моніторингової місії щодо ситуації з дотриманням прав людини, зокрема, свободи слова.

Ми звертаємось до Президента України, Верховної Ради Україні, Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, прокуратури АРК з вимогою :

– забезпечити ефективне розслідування кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі та переслідування Нарімана Мемедемінова, а також всіх інших фактів перешкоджання незалежній журналістській діяльності та грубих порушень прав людини через переслідування активістів в окупованому Криму, з метою забезпечення принципу невідворотності покарання за воєнні злочини та інші грубі порушення прав людини;

– розробити та прийняти необхідне комплексне законодавство з метою забезпечення захисту та державної підтримки осіб, які незаконно позбавлені волі та піддаються політично мотивованим переслідуванням з боку окупаційної влади Криму та РФ.

Кримська правозахисна група

Центр громадянських свобод

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Медійна ініціатива за права людини

Регіональний центр прав людини

Крим SOS

Об’єднання родичів політв’язнів Кремля

ГО Повернення доДому

Кримський Дім

Центр прав людини ZMINA

Інститут масової інформації

Довідково

Наріман Мемедемінов – 36-річний кримськотатарський активіст, блогер, громадянський журналіст руху “Кримська солідарність”. Починаючи з 2015 року він один з перших почав висвітлювати судові процеси по “справі кримських мусульман” на півострові.

Через це Мемедемінов неодноразово піддавався тиску. Так, в 2016 році в його будинку провели обшук, в ході якого йому намагалися підкинути заборонену літературу. У 2017 році, його оштрафували на 20000 рублів за те, що він вів репортаж з місця обшуку в будинку активіста Сейдамета Мустафаєва в м. Бахчисарай, назвавши його учасником несанкціонованого мітингу.

Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року у Криму. Його звинуватили за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) за публікацію відео з символікою «Хізб ут-Тахрір». Із моменту затримання перебуває в СІЗО Сімферополя.

2 жовтня 2019 року суддя Південного окружного військового суду у Ростові-на-Дону (РФ) Ігор Костінин засудив Нарімана Мемедемінова до 2 років та 6 місяців позбавлення волі у колонії-поселенні, а також заборонив йому займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.