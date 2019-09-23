Украинские аэроразведчики-волонтеры провели акцию: распространили несколько тысяч листовок в Армянске с напоминаем о возвращении оккупированного Крыма в Украину при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Флот 2017.

Волонтеры загрузили беспилотники патриотическими листовками в Запорожской области. В каждый дрон поместили три тысячи листовок о провальном туристическом сезоне, экологической катастрофе от выбросов в Армянске, засухе и нехватке воды и многом другом. Листовки были разброшены в центре города в утреннее время, когда люди шли на работу и в школу.

Средства радиоэлектронной разведки оккупантов не засекли украинские беспилотники.

После окончания патриотической операции, все беспилотники вернулись из оккупированного Крыма на территорию Запорожской области.