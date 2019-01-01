В порту Поти началось строительство нового терминала
|11:41 03.10.2019
|Грузия
Грузинская транспортная компания PACE Group во вторник начала реализацию проекта по строительству нового навалочного терминала в порту Поти годовой мощностью 2,5 млн тонн.
Об этом сообщают «Новости-Грузия», передают Порты Украины.
Проект новой портовой инфраструктуры реализует грузино-американская компания PACE Terminal. В рамках проекта акватория порта будет углублена до 13 метров, что позволит принимать суда водоизмещением до 60 тыс. тонн.
Общая стоимость проекта составляет $120 млн, стоимость первого этапа — $93 млн, из которых $50 млн профинансирует Корпорация зарубежных частных инвестиций США (Overseas Private Investment Corporation — OPIC). Соответствующее соглашение с OPIC было подписано в феврале нынешнего года в Тбилиси. Это крупнейшая инвестиция OPIC в инвестиционные проекты в Грузии и во всем кавказском регионе.
Символическую капсулу в фундамент терминала заложили министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, управляющий директор OPIC Кеннет Энджел, директор компании PACE Terminal Давид Надирашвили и основатель компании по производству бетонных конструкций Prime Сoncrete Александр Соколовский.
Министр экономики и устойчивого развития назвала строительство новой портовой инфраструктуры «ярким примером» расширения грузино-американского бизнеса. «Правительство, премьер-министр, экономическая команда делают все возможное для развития портовой инфраструктуры, для развития каждого порта, для создания новых портов. Мы делаем все возможное для того, чтобы Грузия окончательно смогла утвердить, укрепить и развивать свое место в евразийском коридоре, чтобы реально стать хабом. Сегодняшний проект является ярким примером этого», — отметила Турнава.
PACE Group оперирует терминалом годовой мощностью 3 млн тонн на восьми причалах в порту Поти.
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