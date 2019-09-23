Специальное учение подразделений гидрографической службы (ГС) началось на Черноморском флоте в оккупированном Севастополе.

"Его цель - проверка готовности гидрографов к решению задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения сил флота, совершенствование взаимодействия между подразделениями гидрографического района", - говорится в пресс-релизе, передает Интерфакс.

Специалисты проанализируют реальную гидролого-акустическую обстановку и проведут съемку рельефа дна в заданном районе для условного развертывания подводных сил ЧФ.

Гидрографам предстоит "дооборудовать район навигационными средствами для обеспечения противоминных действий тральных сил флота; разместить на побережье и на гидрографических судах радиогеодезические комплексы, позволяющие обеспечить безопасное плавание и ведение боевых действий кораблями флота".

"Отдельными эпизодами учения станет проверка организации повседневной деятельности и способности подразделений ГС осуществлять анализ фактической и прогностической гидрометеорологической информации с составлением прогнозов штормовых предупреждений, штормовых оповещений, а также сбор и анализ данных о навигационно-гидрографической обстановке в зоне ответственности сил флота", - сообщил штаб флота.

Спецучение завершится в пятницу, 4 октября.