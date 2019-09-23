Підконтрольні Росії кримські суди 1 жовтня винесли чотири нові вироки за ухилення від служби в російській армії.



Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.



«1 жовтня один вирок виніс суддя «Кіровського районного суду» Ігор Галін, ще три вироки – суддя «Гагарінського районного суду» Павло Крилло», - говориться у повідомленні.



Також у вересні Кримська правозахисна група зафіксувала п'ять нових кримінальних справ відносно жителів Криму за ухилення від служби в ЗС РФ.



За інформацією аналітика Кримської правозахисної групи Олександра Сєдова, найчастіше такі кримінальні справи закінчуються штрафами: мінімальний зафіксований розмір становить 5 тисяч рублів, максимальний - 80 тисяч рублів.



Кримська правозахисна група підкреслила, що призов кримчан в армію РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Проведення призову жителів окупованих територій в армію держави-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення призваних до армії громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.