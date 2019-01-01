На Херсонщині зацвів шафран, який приваблює туристів

10:15 03.10.2019   Украина

На Херсонщині знову зацвів шафран - найдорожча спеція в світі, яку вже п’ять років вирощують в Каховському районі фермери-новатори з села Любимівка.

Яскраво-помаранчева спеція шафран цінується багатьма кухнями світу. Це рильця квітки з сімейства крокусів, що зацвітає восени. Херсонський шафран цвістиме ще місяць - до початку листопада, і за цей період стане місцем відвідування сотень туристів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Херсонську ОДА.

Попередні роки ми організовували майстер-класи по збору врожаю, пригощали гостей пловом із шафрану, який готували спеціально запрошені кухарі із Південної Асоціації шеф-кухарів України, і звичайно облаштовували селфі-зону на фоні шафранового поля. Цього року планували обмежитись лише промисловим збором шафрану, але нам вже телефонують туроператори з різних куточків України, що хочуть привезти туристів. Ми не можемо їм відмовити, тож будемо і цього року приймати гостей, - розповідає керівник фермерського господарства Віталій Шакало.

Приїжджають подивитись на квітучий шафран туристи з Одещини, Зароріжжя, Миколаївщини, Хмельниччини, але не тільки вони. Чимало відвідувачів господарства - це ті, хто придбав посадковий матеріал або збирається зайнятися цією культурою та хочуть на власні очі побачити технологічний процес збору врожаю та посадкового матеріалу, почути поради фахівців господарства по вирощуванню шафрану.

Сьогодні площа під шафраном на господарстві становить 5 га.



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