В этом году «Газпром» снизит экспорт газа в Европу.

Об этом сообщают российские СМИ, передают Информационное Сопротивление.

О снижении экспорта рассказал министр энергетики России Александр Новак во время международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Объем поставок в Европу снизится на несколько миллиардов кубометров.

В начале осени «Газпром» сообщил, что за первые 8 месяцев этого года поставил в страны Европы 127,3 млрд кубометров газа — на 4,5% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что шансы достроить «Северный поток-2» остаются, поскольку осталась меньше пятой части работ, однако скорость процесса упирается в решения датских властей.