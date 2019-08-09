Газпром снижает экспорт газа в Европу: опубликованы данные

10:45 03.10.2019   Россия

В этом году «Газпром» снизит экспорт газа в Европу.

Об этом сообщают российские СМИ, передают Информационное Сопротивление.

О снижении экспорта рассказал министр энергетики России Александр Новак во время международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Объем поставок в Европу снизится на несколько миллиардов кубометров.

В начале осени «Газпром» сообщил, что за первые 8 месяцев этого года поставил в страны Европы 127,3 млрд кубометров газа — на 4,5% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что шансы достроить «Северный поток-2» остаются, поскольку осталась меньше пятой части работ, однако скорость процесса упирается в решения датских властей.



Ще на цю тему:

15:15 02.10.2019
Росія може продовжити будівництво "Північного потоку 2" в обхід Данії
19:00 10.09.2019
Суд ЄС скасував допуск "Газпрому" до газопроводу OPAL
16:45 10.09.2019
Экспортные доходы «Газпрома» рухнули почти на 40%
20:45 09.09.2019
«Газпром» підтвердив готовність надати Україні знижку на газ, - ЗМІ
14:41 09.09.2019
Переговори щодо газу між ЄС, Україною і Росією заплановані на 19 вересня — ЗМІ
14:20 04.09.2019
Американський сенатор заявив, що Штати можуть зупинити "Північний потік-2"
19:10 27.08.2019
В МИД Польши сравнили "Северный поток-2" с пактом Молотова-Риббентропа
19:41 16.08.2019
Газпром: "Північний потік-2" збудовано на 73,6%
19:20 09.08.2019
Вимоги Данії можуть відкласти "Північний потік-2" на 8 місяців і коштувати 660 млн євро
12:20 09.08.2019
Экспорт газа «Газпрома» в Европу резко упал
13:40 26.07.2019
Комітет Сенату США наступного тижня голосуватиме щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
12:09 11.07.2019
Экспортные доходы «Газпрома» рухнули почти на 40%
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 03.10.2019
РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
18:41 03.10.2019
В МИД РФ заявили, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
10:45 03.10.2019
Газпром снижает экспорт газа в Европу: опубликованы данные
09:11 03.10.2019
У Раді Європи зраділи російським грошам
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 03.10.2019
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі
20:41 03.10.2019
Суд в РФ отказался приобщать к "делу" видео, на котором сотрудник ФСБ угрожает детям
20:21 03.10.2019
Фрегат оккупационного флота «искал» подлодку в Средиземном море
20:01 03.10.2019
У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд