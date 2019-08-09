Газпром снижает экспорт газа в Европу: опубликованы данные
|10:45 03.10.2019
|Россия
В этом году «Газпром» снизит экспорт газа в Европу.
Об этом сообщают российские СМИ, передают Информационное Сопротивление.
О снижении экспорта рассказал министр энергетики России Александр Новак во время международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.
Объем поставок в Европу снизится на несколько миллиардов кубометров.
В начале осени «Газпром» сообщил, что за первые 8 месяцев этого года поставил в страны Европы 127,3 млрд кубометров газа — на 4,5% меньше, чем в тот же период прошлого года.
Напомним, как сообщала группа ИС, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что шансы достроить «Северный поток-2» остаются, поскольку осталась меньше пятой части работ, однако скорость процесса упирается в решения датских властей.
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