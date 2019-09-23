«Були великі плани». Посол США розповів, як інцидент в Керченській протоці зірвав візит Путіна до Вашингтона
|10:01 03.10.2019
|Крым
Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін планували обмінятися візитами в 2019 році, але через захоплення українських моряків у Керченській протоці плани скасували.
Про це в інтерв'ю КоммерсантЪ розповів американський посол Джон Хантсман, який завершує свою роботу в Росії, передає НВ.
Він підтвердив, що Володимир Путін міг відвідати Вашингтон в першій половині 2019 року, а потім у другій половині року Дональд Трамп міг прибути в РФ з візитом у відповідь.
За його словами, незаконне захоплення Росією українських військовополонених моряків внесло зміни в «великі плани».
«Я не буду вдаватися в деталі, але у нас були великі плани», — сказав Хантсман.
Коментуючи інформацію про те, що Дональд Трамп може приїхати в Росію на 9 травня, посол закликав почекати рішення президента: «Трамп… відносить відносини з Росією до пріоритетних. І він з самого початку сказав, що хотів би поліпшити їх. І рішення [про візит] буде прийнято ним свого часу. Давай почекаємо».
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