Ще один новозбудований артилерійський катер прибув до Одеси

09:51 03.10.2019   Украина

Це 7-й корпус із серії катерів проєкту 58155 (малий броньований артилерійський катер), збудований на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському». Після проведення всіх встановлених випробувань, цей катер увійде до сил постійної бойової готовності ВМС ЗС України.

Як розповів кореспонденту АрміяInform представник підприємства «Кузня на Рибальському» Леонід Бабак, незабаром катер протестують в акваторії  Чорного  моря  поблизу берегів Одещини.

– Згідно з планом випробувань під час виходів особливу увагу приділятимуть безперебійній роботі всіх систем і механізмів, живучості та надійності матеріальної частини. Прискіпливо перевірятимуть морехідні якості катера під час роботи в штормову погоду, швидкість його ходу, маневрені характеристики, можливості  енергетичної  установки й апаратури навігації. Заводчани разом з екіпажем перевірять роботу рульового, якірного, швартовно-буксирного та леєрного  пристроїв, а також герметизацію зовнішнього контура катера, – поінформував Леонід Бабак.

Одна з особливостей цього катера, як і попередніх малих броньованих артилерійських, які вже увійшли до бойового складу флоту, – низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова непомітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.

Під час випробувань у морі також перевірять можливості кормових та носових бойових модулів. Екіпаж виконає бойові вправи стрільб по морських і берегових цілях.

Головне призначення малих броньованих артилерійських катерів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, захист важливих об’єктів морської інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія імовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.



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