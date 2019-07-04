На судноремонтне підприємство ТОВ «ПСК Сервіс» зайшов для докового ремонту корабель Морської Охорони «Миколаїв» (BG 57), проекту 205П, шифр «Тарантул».

Про це повідомляє Миколаїв – місто корабелів, передає Український мілітарний портал.

Раніше доковий ремонт завершив корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» (BG50), проект 1241.2, шифр «Молнія» та ще перебуває – корабель Морської охорони ДПСУ «Поділля» (BG-62), проекту 205П, шифр «Тарантул».

Відповідно до ремонтної відомості на кораблі «Миколаїв» (BG 57) будуть виконані наступні роботи:

очищення, дефектація, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки та привального брусу,

ремонт повздовжнього редану,

ремонт надбудови (АМГ) та верхньої палуби,

заміна протекторів корпусу,

ремонт валопроводів, кронштейнів гребних валів, гребних гвинтів та стернового пристрою,

ремонт якірно-швартового пристрою,

ремонт донно-забортної арматури,

ремонт холодильників, газовихлопів,

системи охолодження ГД,

системи керування ГД тощо.

Попередній доковий ремонт корабель проходив у 2016 році.

Загальні характеристики корабля «Миколаїв» (BG 57), пр. 205П, шифр «Тарантул»

Довжина: 39,80 метрів

Ширина: 7,91 метрів

Осадка: 1,96 метрів

Швидкість: 34-36 вузлів

Дальність плавання: 1500 (11.5 вуз), 800 (20 вуз), 500 (35 вуз) миль

Автономність: 10 діб

Озброєння: 2х2 30-мм АУ АК-230

Корабель «Миколаїв» (BG 57) було спущено на воду у 1988 році, з 1992 року на службі в Морській охороні ДПСУ. Зараз входить до Одеського загону Морської охорони.

Окрім «Миколаїв» (BG 57) на підприємстві ТОВ «ПСК Сервіс» цього року буде для ремонту зайдуть, або вже були відремонтовані, кораблі – «Григорій Куроп’ятников» (BG50), «Поділля» (BG 62), та «Павло Державін» (BG 63).

Після завершення ремонту корабля «Поділля» (BG 62), очікується захід на підприємство однотипного корабля «Павло Державін» (BG 63).