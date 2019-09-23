Українських туристів закликають не зупинятися в одному з готелів Стамбула
|09:31 03.10.2019
|Крым
Посол України в Туреччині висловив сподівання, що українські туристи не зупинятимуться в готелі Polat Renaissance Hotel у Стамбулі, де 1 жовтня відбувся "Турецько-кримський економічний форум".
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Надавши майданчик для проведення т.зв. кримського економічного форуму, готель Polat Renaissance Hotel у Стамбулі солідаризувався з російським окупантом. Відтепер у готелі не будуть зупинятися делегації з України. Сподіваємось українські туристи теж зроблять такі висновки", - написав посол Андрій Сибіга у своєму Twitter.
Нагадаємо, попри зусилля українських дипломатів, позицію турецької сторони, а також відмову з боку одного з готелів мережі "Хілтон", де росіяни початково планували провести "форум", захід таки відбувся у Polat Renaissance Hotel.
На намір проведення цього форуму відреагувало посольство України в Туреччині та генконсульство України в Стамбулі, надіславши відповідні звернення до МЗС Туреччини, місцевої влади, у промислові, комерційні спілки, до керівництва готелю, де мав відбуватися "форум", із роз’ясненням ситуації та закликом не брати участі у заході та не надавати сприяння його організації.
Сибіга назвав захід провокацією та спробою росіян легітимізувати окупацію Криму.
У МЗС Туреччини заявили, що позиція Анкари щодо анексії Криму й територіальної цілісності України лишається незмінною, і спроби росіян легітимізувати анексію півострова не матимуть впливу на політику Туреччини з цього питання.
Ще на цю тему:
Сенцов у Києві презентує написану в ув'язненні книжку
Оккупанты акционировали "Крым-Вино"
Посольство України в Туреччині закликало бойкотувати готель, де відбувся "кримський форум"
«Були великі плани». Посол США розповів, як інцидент в Керченській протоці зірвав візит Путіна до Вашингтона
Володимир Зеленський заявив про необхідність стратегії з деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу країни
ДБР вилучило документи в рамках справи про захоплення моряків
"Парламент" оккупированного Крыма назначил "премьером" вместо Аксенова его бывшего "заместителя" Гоцанюка
Сенцов провів зустріч з Макроном у Франції