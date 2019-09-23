Українських туристів закликають не зупинятися в одному з готелів Стамбула

09:31 03.10.2019   Крым

Посол України в Туреччині висловив сподівання, що українські туристи не зупинятимуться в готелі Polat Renaissance Hotel у Стамбулі, де 1 жовтня відбувся "Турецько-кримський економічний форум".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Надавши майданчик для проведення т.зв. кримського економічного форуму, готель Polat Renaissance Hotel у Стамбулі солідаризувався з російським окупантом. Відтепер у готелі не будуть зупинятися делегації з України. Сподіваємось українські туристи теж зроблять такі висновки", - написав посол Андрій Сибіга у своєму Twitter.

Нагадаємо, попри зусилля українських дипломатів, позицію турецької сторони, а також відмову з боку одного з готелів мережі "Хілтон", де росіяни початково планували провести "форум", захід таки відбувся у Polat Renaissance Hotel.

На намір проведення цього форуму відреагувало посольство України в Туреччині та генконсульство України в Стамбулі, надіславши відповідні звернення до МЗС Туреччини, місцевої влади, у промислові, комерційні спілки, до керівництва готелю, де мав відбуватися "форум", із роз’ясненням ситуації та закликом не брати участі у заході та не надавати сприяння його організації.

Сибіга назвав захід провокацією та спробою росіян легітимізувати окупацію Криму.

У МЗС Туреччини заявили, що позиція Анкари щодо анексії Криму й територіальної цілісності України лишається незмінною, і спроби росіян легітимізувати анексію півострова не матимуть впливу на політику Туреччини з цього питання.



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