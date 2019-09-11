У Раді Європи зраділи російським грошам
|09:11 03.10.2019
|Россия
У Раді Європи констатують відновлення сплати фінансових внесків до бюджету організації Росією.
Про це заявила у середу, 2 жовтня, генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Стосовно фінансування організації, дозвольте мені висловити моє задоволення, що фінансова криза, викликана тривалим призупиненням однією із країн-членів фінансових внесків, завершилася», - повідомила генсек РЄ.
Водночас, зауважила Пейчинович-Бурич, минулі фінансові обмеження, спричинені кризою у цій сфері, довели необхідність пошуку шляхів стабільного і сталого довготермінового фінансування Ради Європи.
Як повідомлялося раніше, Росія у червні 2017 року припинила сплачувати членські внески до бюджету організації, шантажуючи Раду Європи через накладені на російську делегацію санкції у Парламентській асамблеї.
Станом на кінець червня 2019 року борг РФ перед організацією становив близько 100 млн євро, включаючи відсотки. Після безумовного повернення російської делегації до ПАРЄ у червні, РФ на початку липня відновила виплати членських внесків.
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