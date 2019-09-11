У Раді Європи зраділи російським грошам

09:11 03.10.2019   Россия

У Раді Європи констатують відновлення сплати фінансових внесків до бюджету організації Росією.

Про це заявила у середу, 2 жовтня, генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Стосовно фінансування організації, дозвольте мені висловити моє задоволення, що фінансова криза, викликана тривалим призупиненням однією із країн-членів фінансових внесків, завершилася», - повідомила генсек РЄ.

Водночас, зауважила Пейчинович-Бурич, минулі фінансові обмеження, спричинені кризою у цій сфері, довели необхідність пошуку шляхів стабільного і сталого довготермінового фінансування Ради Європи.

Як повідомлялося раніше, Росія у червні 2017 року припинила сплачувати членські внески до бюджету організації, шантажуючи Раду Європи через накладені на російську делегацію санкції у Парламентській асамблеї.

Станом на кінець червня 2019 року борг РФ перед організацією становив близько 100 млн євро, включаючи відсотки. Після безумовного повернення російської делегації до ПАРЄ у червні, РФ на початку липня відновила виплати членських внесків.



Ще на цю тему:

18:41 03.10.2019
В МИД РФ заявили, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
19:41 01.10.2019
Президент России ответил на вопрос, когда Россия выведет войска с оккупированных территорий Грузии
16:41 01.10.2019
Макрон у ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню росіян
14:41 01.10.2019
У Кремлі прокоментували відмову Білорусі розмістити військову базу РФ
12:41 01.10.2019
Заступник Лаврова: врегулювання в Україні залежить від усвідомлення США безальтернативності "Мінська"
14:41 23.09.2019
У Фінляндії розслідують скуповування стратегічної землі пов’язаною з РФ компанією
10:10 23.09.2019
"Вимушений крок": МЗС Росії виправдало підписання "Пакту Молотова-Ріббентропа"
09:40 19.09.2019
Російський опозиціонер Навальний претендує на премію, лауреатом якої є Сенцов
11:45 17.09.2019
На початку жовтня прокладальники "Північного потоку – 2" дійдуть до кордону Данії, що створить патову ситуацію – Reuter
18:41 13.09.2019
МЗС РФ обурене "цинічним" рішенням Праги віддати їм пам’ятник радянському маршалу
09:10 11.09.2019
Путін звільнив куратора України в МЗС РФ
16:41 05.09.2019
Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 03.10.2019
РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
18:41 03.10.2019
В МИД РФ заявили, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
10:45 03.10.2019
Газпром снижает экспорт газа в Европу: опубликованы данные
09:11 03.10.2019
У Раді Європи зраділи російським грошам
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 03.10.2019
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі
20:41 03.10.2019
Суд в РФ отказался приобщать к "делу" видео, на котором сотрудник ФСБ угрожает детям
20:21 03.10.2019
Фрегат оккупационного флота «искал» подлодку в Средиземном море
20:01 03.10.2019
У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд