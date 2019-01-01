Саміт "нормандської четвірки" відбудеться у Парижі
|09:01 03.10.2019
|Украина
Міністерство закордонних справ Франції сьогодні заявило, що було досягнуто значного прогресу в переговорах, щоб незабаром у Парижі відбувся саміт "нормандської четвірки".
Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Було досягнуто значного прогресу в переговорах, спрямованих на припинення тривалої кризи в Україні, є всі умови для того, щоб незабаром у Парижі відбулася зустріч лідерів залучених країн", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 1 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту нормандської четвірки, дата якого стане відомою найближчим часом.
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