Міністерство закордонних справ Франції сьогодні заявило, що було досягнуто значного прогресу в переговорах, щоб незабаром у Парижі відбувся саміт "нормандської четвірки".

Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

"Було досягнуто значного прогресу в переговорах, спрямованих на припинення тривалої кризи в Україні, є всі умови для того, щоб незабаром у Парижі відбулася зустріч лідерів залучених країн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було усунуто останні перепони на шляху до проведення саміту нормандської четвірки, дата якого стане відомою найближчим часом.