Пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського скандал не завадить США продовжити допомагати Україні - Помпео

08:51 03.10.2019   Украина

Суперечки адміністрації США з демократами щодо літньої розмови президентів США і України - Дональда Трампа й Володимира Зеленського - не завадять Вашингтону допомагати Києву, заявив глава Держдепу Майк Помпео.

"Ми продовжимо це робити навіть у ситуації, коли навколо цієї історії так багато галасу", - сказав він у середу на прес-конференції в Римі, передає  Інтерфакс-Україна.

Помпео пояснив, що політика США стосовно України при адміністрації Трампа не зазнала суттєвих змін. Вона спрямована на те, щоб допомагати в боротьбі проти "російської загрози", а також у наданні допомоги Києву, що прагне викорінити корупцію і побудувати сильну економіку.

Помпео також підтвердив, що був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським. Раніше про це повідомляли американські ЗМІ.

Скандал навколо розмови розгорівся після того, як інформація про неї потрапила у ЗМІ. Її передав інформатор, котрий довідався від джерел в адміністрації США, що Трамп нібито намагався чинити тиск на Зеленського, аби той погодився проводити розслідування стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Саме Джо Байден вважається найімовірнішим суперником Трампа на президентських виборах 2020 року.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому випадку Трамп використав свою посаду не для захисту інтересів країни, а для власних політичних інтересів. Крім того, демократи незадоволені, що їм не відразу передали дані про цю розмову. Зрештою в палаті представників США запустили процедуру імпічменту проти Трампа.

Сам президент США запевняє, що не чинив тиску на Зеленського, і що розслідування потрібно проводити саме стосовно Байдена. Сам Зеленський під час нещодавньої поїздки до Нью-Йорка запевнив журналістів, що Трамп на нього "не тиснув".

Білий дім, у свою чергу, опублікував стенограму телефонної розмови, з якої випливає, що Трамп справді порушував тему розслідування справи Байдена, однак при цьому не намагався змусити Зеленського до жодних дій.



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