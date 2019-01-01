Продюсерская группа американского актера Тома Круза в формате конфиденциального визита в среду осмотрела несколько объектов Одесского морского порта в качестве возможных локаций съемок будущего фильма.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта, передают Порты Украины.

Как сообщается, гости, в частности, осмотрели локации с видами на грузовые причалы, 22-этажный отель «Одесса», эстакаду порта и Потемкинскую лестницу. Отдельный интерес кинематографистов вызвали кинетический фасад и большой холл морского вокзала, помещения торгового центра «Гранд-Европа». О будущей картине известно только то, что будет сниматься она в жанре «шпионский экшн».

В процессе согласования своего приезда продюсерская группа обратилась к администрации порта с просьбой обеспечить конфиденциальность визита. Просьба была удовлетворена.

«Приезд в порт всемирно известного актера, режиссера и продюсера — это сенсация. Так что удержать новость в секрете невозможно в принципе. Однако, на работе гостей это не отразилось никак. Портовики продемонстрировали высокий степень деликатности: все остались на рабочих местах. Не было журналистов и толп поклонников, никто не просил сделать селфи. С актером и сопровождающими его лицами общались только представители администрации порта, которые оперативно предоставили нужны консультации и ответили на вопросы», — рассказал первый заместитель начальника администрации Одесского порта Александр Зубик.

Представитель продюсерской группы Тома Круза выразила искреннюю благодарность администрации Одесского порта за обеспечение комфортных условий работы группы на морском вокзале порта с целью оценки локаций для съемок будущего фильма.

В мае 2018 года в Одессе представили обновленный кинетический фасад здания Одесского морского вокзала. Проект реконструкции морвокзала с обустройством кинетического фасада осуществлен в соответствии с отдельным поручением вице-премьер-министра Владимира Кистиона от 17 июня 2016 года.