Захист оскаржуватиме вирок блогеру Мемедемінову
|08:31 03.10.2019
|Крым
Захист громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова має намір оскаржити вирок у вигляді позбавлення волі на строк 2,5 роки, винесений у середу Південним військовим окружним судом Ростова-на-Дону.
Про це заявив адвокат Мемедемінова Едем Семедляєв, повідомляє у Facebook "Кримська солідарність", передає Укрінформ.
"Вирок ми будемо оскаржувати, ми вважаємо, що ніякого злочину мій підзахисний не вчиняв. Він не виправдовував вибухи, не виправдовував вбивства людей", - заявив Семедляєв.
Як повідомляв Укрінформ, російські силовики затримали кримськотатарського блогера, громадянського журналіста Мемедемінова в кінці березня 2018 року. Йому висунуто обвинувачення за статтею КК РФ про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет. Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013-го по 2015 роки. У ньому розміщені кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій, закликами дотримуватися норм ісламу, думками про російські свята.
З 2017 року Мемедемінов активно брав участь у русі "Кримська солідарність", вів трансляції у соціальних мережах з засідань судів у політичних справах, а також стрімив обшуки в будинках кримських татар. Активіст не визнає вину і вважає своє переслідування політичним.
Арешт Мемедемінова засудив представник ОБСЄ зі свободи слова Арлем Дезір. Правозахисний центр "Меморіал" визнав кримчанина політв'язнем.
Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в окупованому Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, у тому числі за допомогою мережі Інтернет".
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