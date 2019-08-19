Окупаційна влада в Криму продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права - проводити незаконні археологічні дослідження, вивозити музейні предмети, проводити перебудови, що призводять до втрати автентичності пам'яток.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповіла координатор проєктів громадської організації "Кримський інститут стратегічних досліджень", ексдиректор Бахчисарайського історико-культурного заповідника (БІКЗ) Ельміра Аблялімова.

"Під час проведення так званих реставраційних робіт у Великій Ханській мечеті горе-фахівці при демонтажі стелі виявили виготовлену з натуральної шкіри стельову розетку - укріплення під люстру розміром півтора на півтора метра. Наскільки ж непрофесійно були проведені не тільки самі роботи, але й попередні дослідження, в ході яких не помітили цей елемент декору стелі, не надали йому значення, не з'ясувавши з чим мають справу", - повідомила Аблялімова.

За її словами, вже знявши шар стелі, реставратори дійшли висновку, що елемент декору виготовлений зі шкіри й перебуває у доброму стані.

Як заявила ексдиректор БІКЗ, все що сьогодні відбувається на території Бахчисарайського історико-культурного заповідника — і "удосконалення" покрівлі Ханської мечеті іспанською черепицею заводського виробництва замість кустарної черепиці "татарки", яка чудово збереглася, і заміна унікальних цілісних дубових балок на композитні клеєні балки незрозумілої якості - все це є яскравим прикладом знищення історичної автентичності унікального кримськотатарського пам'ятника.

Як розповіла Аблялімова, з метою контролю ситуації з об'єктами культури Кримський інститут стратегічних досліджень за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" підготував повний реєстр нерухомих пам'яток культури, які знаходяться на території окупованого Росією півострова.

"Нам вдалося скласти повний реєстр нерухомих пам'яток Криму, ми допрацьовуємо його і будемо передавати до Міністерства культури для того, щоб вони включили його до Державного реєстру пам'яток України", - наголосила ексдиректор БІКЗ.

За її словами, на даний час в Україні немає повної інформації про фонди кримських музеїв, оскільки до 2014 року деякі з них перебували в республіканській власності.

"Такого єдиного переліку кримських пам'яток в Україні не було. Вони були розрізнені, ми ж зібрали всю базову інформацію в єдиний документ. Крім того, ми зараз працюємо над складанням повного переліку музейних предметів, які залишилися в Криму", - резюмувала ексдиректор БІКЗ.

Як повідомлялося раніше, окупаційна влада в Криму ініціювала реставрацію Ханського палацу, в ході якої відбулася необґрунтована заміна черепиці на даху палацової мечеті, а також пошкоджені каліграфічні розписи на стінах храму. Крім того, змінені зовнішні і внутрішні конструкції палацу, що порушує його автентичність. Також навколо головного корпусу палацу встановлено важкий металевий каркас з навісом, що може стати причиною просідання ґрунту.

Ханський палац є частиною Бахчисарайського історико-культурного заповідника - єдиний у світі пам'ятник кримськотатарської палацової архітектури. Незадовго до 2014 року був включений до попереднього списку культурних об'єктів, які перебувають під охороною ЮНЕСКО, однак після окупації Криму Росією цей процес був призупинений.