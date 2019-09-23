Якщо російська делегація повернулася до Парламентської асамблеї Ради Європи, то слід використовувати цю ситуацію для захисту прав людини на окупованих Росією українських територіях.

Про це заявив на пресконференції у ПАРЄ колишній політичний в'язень в Росії український режисер Олег Сенцов у середу в Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Якщо з Росією у ПАРЄ хочуть спілкуватися – нехай спілкуються. Переговори краще, ніж війна. Хочу від себе сказати, що з цим фактом вже нічого не вдієш, що тут присутня Росія. На цьому майданчику слід намагатися говорити з ними про порушення прав людини на окупованих територіях», - вважає Сенцов.

Він також наголосив, що «червоною лінією» і неприпустимістю є можливість включення до складу російської делегації депутатів, які були обрані на території окупованого Криму.

Як повідомлялося, кінорежисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на окупованому півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

В ув'язненні Сенцов оголошував голодування з вимогою звільнення всіх українських політв'язнів у РФ, яку тримав 145 днів і був змушений припинити через загрозу насильницького годування.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він - перший представник України, якого відзначили цією нагородою.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 11 політв'язнів, серед яких і Сенцов із Кольченком, а також 24 захоплені Росією у листопаді 2018-го у районі Керченської протоки моряки.