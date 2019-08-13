Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн рублей.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Александрову меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья Наталия Дударь.

Заместитель генерального директора "Аэрофлота" Владимир Александров обвиняется в мошенничестве на 250 млн рублей. Об этом в среду, 2 октября, на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь, ходатайствующий о заключении обвиняемого под стражу.

"Следствием было установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией "Консорс" на 250 млн рублей, которые были похищены", - сказал следователь.

Как следует из материалов дела, фиктивные юридические услуги "Аэрофлоту", предоставленные по договору с Александровым, стоили €350 в час.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот".

Прокуратура попросила отклонить ходатайство следствия об аресте обвиняемого, сочтя обоснованным заключить его под домашний арест, передает ТАСС.

"Считаю обоснованным, исходя из обстоятельств дела и личности обвиняемого, избрание меры пресечения в виде содержания под домашним арестом", - сказала в суде представитель прокуратуры.

Защита Александрова настаивает на его невиновности. "Следствие обвиняет Александрова в заключении четырех договоров об оказании фиктивных юридических услуг на 250 млн рублей, но следствие упускает из виду, что в материалах дела есть подтверждение оказания услуг. Следствие говорит, что это была фальсификация, но в полномочия Александрова не входила проверка качества оказания услуг", - рассказал суду адвокат Александрова Андрей Гривцов.

Сам Александров рассказал в суде, что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, устойчивые связи в России и незапятнанную репутацию. "Я знал о проводящейся в отношении меня проверке и не пытался никуда скрыться. Я готов сотрудничать со следствием, давать показания", - сказал обвиняемый.

В рамках расследования дела обвинение предъявлено Александрову, бывшему директору юридического департамента авиакомпании Татьяне Давыдовой, а также адвокатам КАМО "Ваш адвокатский партнер" Александру Сливко и Дине Кибец. По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. "Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в период 2016-2018 годов Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ", - сообщила представитель СК.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России.