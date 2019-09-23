Во время заседания в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир», одному из подсудимых – Рефату Алимову – стало плохо.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Как я понимаю, у Алимова и до этого были проблемы с почками. Три года пребывания в следственном изоляторе дают о себе знать. Действительно, моему подзащитному стало плохо во время заседания, я подал ходатайство о перерыве и предложил вызвать «скорую», Алимов отказался», – пояснил адвокат.

Семедляев уточнил, что подаст заявление на проведение медицинского обследования для его подзащитного.

«Скорее всего, это будет уже после 7 октября, мне нужно встретиться с ним и обговорить это», – добавил Семедляев.

Следующее заседание суда состоится 7 октября.

4 апреля сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону второй раз начал рассматривать по существу «ялтинское дело Хизб ут-Тахрир».

Обвиняемые по этому делу Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».