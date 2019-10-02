В Мариупольском морском торговом порту завершаются работы по строительству зернового терминала: 8 силосов из 10 уже готовы.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт".

"Возведены уже восемь из десяти запланированных силосов для хранения зерна емкостью по 5700 тонн", - сказали в порту.

Сейчас продолжается бетонирование фундаментов под два оставшихся зернохранилища и завершается бетонирование 4-х фундаментов под оперативные силосы.

По данным администрации порта, решение строить зернопогрузочный комплекс позволило привлечь дополнительные грузопотоки.

За 9 месяцев 2018 года порт перегрузил 350,7 тыс. т зерновых грузов, из них 225,9 тыс. т пшеницы, что более чем в 2 раза больше показателя прошлого года. В 2018 году порт Мариуполь перевалил 153,2 тыс. т зерновых и продовольственных грузов (из них 128,2 тыс. т пшеницы).

Как сообщалось, в январе-августе порт Мариуполь снизил объемы перевалки грузов почти на 3,2%, до 3,844 млн тонн.

Фото с сайта ЦТС.