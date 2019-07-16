У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
|21:00 02.10.2019
|Румыния
Парламент Румунії заявив, що голосування про недовіру уряду прем'єр-міністра Віоріки Денчіле призначене на суботу, 5 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Це рішення розкритикували опозиційні партії, заявивши, що голосування запланували на вихідні таким чином, щоб запобігти оголошенню недовіри уряду.
Денчіле очолює уряд меншості з кінця серпня, коли Альянс лібералів і демократів (ALDE) вийшов з владної коаліції із соціал-демократами.
Заяву про недовіру підписало 237 депутатів, і 233 голоси знадобляться для її оголошення. Денчіле заявляла, що спроба повалити уряд провалиться.
Влада ЄС і США різко критикували правлячий альянс за пом'якшення антикорупційного законодавства та перебудову судової системи Румунії, яка, за їхніми словами, загрожує верховенству права.
Ще на цю тему:
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Главу полиции Румынии уволили из-за провального расследования похищения 15-летней девушки
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Президент Румунії теж не хоче зустрічатися з Додоном
Парламент Румунії не оголосив вотум недовіри уряду
Глава сената Румынии может лишиться иммунитета из-за взятки
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд