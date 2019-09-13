На трассе «Таврида» в оккупированном Крыму грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой.

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в оккупированном Крыму.

Авария произошла 1 сентября утром. По информации ведомства, грузовой автомобиль MAN столкнулся с автомобилем Lexus.

Спасатели деблокировали 33-летнего мужчину — пассажира легковушки, и передали его медикам.