На крымской трассе «Таврида» большегруз столкнулся с иномаркой

20:50 02.10.2019   Крым

На трассе «Таврида» в оккупированном Крыму грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой.

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в оккупированном Крыму.

Авария произошла 1 сентября  утром. По информации ведомства, грузовой автомобиль MAN столкнулся с автомобилем Lexus.

Спасатели деблокировали 33-летнего мужчину — пассажира легковушки, и передали его медикам.



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