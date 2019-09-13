На крымской трассе «Таврида» большегруз столкнулся с иномаркой
|20:50 02.10.2019
|Крым
На трассе «Таврида» в оккупированном Крыму грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой.
Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в оккупированном Крыму.
Авария произошла 1 сентября утром. По информации ведомства, грузовой автомобиль MAN столкнулся с автомобилем Lexus.
Спасатели деблокировали 33-летнего мужчину — пассажира легковушки, и передали его медикам.
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