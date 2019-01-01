Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку

20:40 02.10.2019   Азербайджан

Власти Дагестана и Азербайджана работают над проектом запуска высокоскоростного поезда между Махачкалой и Баку через Дербент. 

Об этом накануне на полях XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил глава Дагестана Владимир Васильев, сообщает Эхо Кавказа со ссілкой на REGNUM.

Ожидается, что поезд будет в упрощенном порядке проходить таможенные процедуры для удобства туристов и увеличения туристического потока. По словам Васильева, этот вопрос обсуждался с участием профильных министров обеих сторон в ходе посещения Дербента и приграничной зоны.

Перспективу запуска железнодорожного сообщения между Махачкалой и Баку в середине февраля Владимир Васильев обсудил с гендиректором, председателем правления ОАО РЖД Олегом Белозёровым на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Тогда глава Дагестана заявил, что данный шаг для республики будет иметь важное экономическое значение и поспособствует развитию туризма в регионе.



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