Навесні 2019 року під час незаконної весняної призивної кампанії на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя понад 3 тис. кримчан примусили служити в Збройних силах РФ.

Про це повідомила речниця прокуратури Криму Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Цієї весни на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя, в черговий раз пройшла незаконна призовна кампанія за підсумками якої 3400 кримчан примусили служити в Збройних силах РФ", - написала Діденко.

Вона зазначає, що при цьому, з початку року, окупаційними "правоохоронними органами" було відкрито близько 20 кримінальних справ щодо кримчан за ухилення від служби в Збройних силах РФ. У 17 справах вже винесено обвинувальні вироки.

"Прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного призову кримчан на службу в Збройні сили РФ по ч. 1 ст. 438 КК України", - додала вона.