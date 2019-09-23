Цієї весни в російську армію призвали понад 3 тис кримчан
|19:50 02.10.2019
|Крым
Навесні 2019 року під час незаконної весняної призивної кампанії на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя понад 3 тис. кримчан примусили служити в Збройних силах РФ.
Про це повідомила речниця прокуратури Криму Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Цієї весни на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя, в черговий раз пройшла незаконна призовна кампанія за підсумками якої 3400 кримчан примусили служити в Збройних силах РФ", - написала Діденко.
Вона зазначає, що при цьому, з початку року, окупаційними "правоохоронними органами" було відкрито близько 20 кримінальних справ щодо кримчан за ухилення від служби в Збройних силах РФ. У 17 справах вже винесено обвинувальні вироки.
"Прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного призову кримчан на службу в Збройні сили РФ по ч. 1 ст. 438 КК України", - додала вона.
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