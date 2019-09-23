В Одесі звільненим морякам вручили сертифікати на квартири

19:10 02.10.2019   Одесса

В одеському готелі Il Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня із російського полону.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.

"Перед врученням сертифікатів було презентовано квартири, які розташовані в новобудові із налагодженою інфраструктурою в прилеглому районі міста Одеси. Квартири було придбано Фондом Віктора Пінчука за ініціативи Президента України Володимира Зеленського", - написала вона.

Денісова додала, що як дружина військовослужбовця, добре розуміє "як важливо щоб був свій куточок, де тебе чекають".

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських Сил України: катер "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагала від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН по морському праву 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захоплених моряків і 3 кораблям. Росія заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.



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