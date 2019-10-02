В Мариуполе зачвили, что строительство военных катеров может стать возможным в случае реализации инвестпроекта АСРЗ.

19:20 02.10.2019   Мариуполь

Если станет возможна приватизация Азовского судоремонтного завода, что будет способствовать привлечению частных инвестиций в развитие предприятия, то на заводе могут освоить выпуск новых видов продукции, в том числе флота для речных перевозок и морской охраны.

Об этом в интервью ЦТС рассказал Дмитрий Ляшов, руководитель инвестиционного проекта "Азовский судоремонтный завод".

Инвестиционный проект, который УК "Мариупольская инвестиционная группа" (МИГ) намерена представить широкому кругу инвесторов на инвестиционном форуме в Мариуполе 29 октября, представляет из себя наработки в таких направлениях, как развитие судостроения, судоремонта, перевалки, сотрудничества с малым бизнесом на базе АСРЗ.

Отвечая на вопрос, насколько увеличатся производственные показатели в случае реализации инвестпроекта УК МИГ, Дмитрий Ляшов заявил: "Машиностроение - в 3 раза, капитальные ремонты судов - в 1,5-2 раза, перевалка - в 2 раза, по судостроению - возрождение практически с нуля".

"Предприятие занимается ремонтом судов с осадкой до 8 м. В основном, это коммерческие суда, работающие в Азовском море и суда потрофлота Мариупольского и Бердянского портов, но это могут быть и баржи, которые будут использоваться, в том числе, на Днепре. В части судостроения, наша специализация - суда малого флота, в т. ч. портового флота, а именно мусоросборщики. Есть проекты собственной разработки, которые нуждаются в обновлении. Сегодня украинские порты остро нуждаются в обновлении портофлота, в частности, в нефтемусоросборщиках. Мы могли бы производить их, а также катера морской охраны ГПСУ, баржи, лихтеры, понтоны и т.п.", - добавил он.

На вопрос, сможет ли завод строить бронированные катера, Ляшов ответил: "Никаких проблем! Особенно, если делать такие, как делает "Кузня на Рыбальском". К тому же, откуда берется бронированная сталь для таких катеров? Наша близость к производителям металла способна удешевить производство таких катеров. Плюс, имеет место удешевление логистики и военно-политический фактор: сделанные в Киеве товары двойного назначения в Мариуполь никогда не дойдут".

Напомним, что инвестиционный проект по развитию Азовского судоремонтного завода, предлагаемый "Мариупольской инвестиционной группой", предусматривает окупаемость в течение 8 лет.



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