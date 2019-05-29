Двадцатая общевойсковая армия Западного военного округа в 2019 году усилена тремя новыми полками, сообщили в среду, 2 октября, в пресс-службе ЗВО.



Новые - мотострелковый, танковый и инженерный - полки задействованы в итоговой проверке за 2019 год, которая началась в 20-й армии, сообщил Интерфакс.



"Свыше 200 подразделений и воинских частей гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа приступили к сдаче итоговой проверки за 2019 год. Впервые к проверке будут привлечены мотострелковый, танковый, инженерный полки, которые были образованы в 2019 году, а также отдельное подразделение радиоэлектронной борьбы, использующее первый в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-К", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.



Войска общевойсковой армии ЗВО выйдут на полигоны для выполнения зачетных упражнений по вождению боевой техники, контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, говорится в сообщении.

Помимо этого сообщается, что Курская ракетная бригада 20-й общевойсковой армии перевооружается на новые оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".



20-ю армию считают самым крупным объединением Вооруженных сил России. Штаб армии расположен в Воронеже. Войска армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях.