Уникальная для Украины операция по доставке на 28 сухогрузах 60 комплектов ветрогенераторов продолжается на николаевской верфи «Океан».

Отсюда экологические электроагрегаты будут доставлены на Херсонщину для монтажа в ветропарке, пишет журнал Судостроение и Судоремонт.

Разгрузка ведется прямо в сухом доке завода, однако это отнюдь не значит, что «Океан» перешел на работу исключительно в режиме порта. На предприятии грядут интересные перемены, о которых издание обещает рассказать в ближайшее время.

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