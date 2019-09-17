На николаевском «Океане» — массовая разгрузка судов с ветряными электростанциями / Фото
|20:30 02.10.2019
|Украина
Уникальная для Украины операция по доставке на 28 сухогрузах 60 комплектов ветрогенераторов продолжается на николаевской верфи «Океан».
Отсюда экологические электроагрегаты будут доставлены на Херсонщину для монтажа в ветропарке, пишет журнал Судостроение и Судоремонт.
Разгрузка ведется прямо в сухом доке завода, однако это отнюдь не значит, что «Океан» перешел на работу исключительно в режиме порта. На предприятии грядут интересные перемены, о которых издание обещает рассказать в ближайшее время.
Фото СиС
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