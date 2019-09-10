У Європарламенті відклали церемонію вручення Сенцову премії Сахарова
|20:20 02.10.2019
|Крым
В Європейському парламенті вирішили перенести церемонію вручення премії Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову, яка була запланована на кінець жовтня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Церемонія премії імені Сахарова для Сенцова, яка мала відбутися 22 жовтня, перенесена. В Європарламенті перевіряють, чи можуть вони замість цього провести її у листопаді", - написав Джозвяк.
Раніше президент Європейського парламенту Давід Сассолі запросив Сенцова до Страсбурга, а також заявив про готовність особисто привезти в Україну премію, якщо той не зможе сам прибути по неї через стан здоров'я.
25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він - перший в історії представник України, якого відзначили цією нагородою.
Зазначимо, що Сенцов у ці дні перебуває у Страсбурзі, де проходить осіння сесія ПАРЄ.
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