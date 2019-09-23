В оккупированном Россией Крыму стоимость квадратного метра на первичном рынке возросла в среднем на 7% за год.

Об этом сообщили эксперты сайта Авито, передает КИА.

По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра в новостройках в России составила 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тройка лидеров по динамике роста цен по сравнению с прошлым годом: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%).

Калининградская область: единственная, где новостройки за год подешевели, и то несущественно, — на 0,15%. Также цены остались наиболее стабильными в Самарской области (рост на 1%) и Омской области (рост на 3%).

За месяц, однако, некоторые регионы показали отрицательную динамику цен. По сравнению с августом квадратный метр квартиры в новостройках сильнее всего подешевел в Омской области (-3%), Новосибирской области (-1%) и Нижегородской области (-0,6%).

В оккупированном Крыму средняя цена квадратного метра за год увеличилась на 7% и в III квартале 2019 года составила 91 000 рублей. В сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем стоимость возросла на 0,37%.

В крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 13% и 11%, до 237 631 руб. и 126 544 руб. соответственно. В сентябре по сравнению с августом 2019 года рост цен в Санкт-Петербурге составил 0,5%, а в Москве новостройки, напротив, подешевели на 1,2%.