Оккупанты заявили о росте стоимости квадратных меторов в новостройках Крыма
|20:00 02.10.2019
|Крым
В оккупированном Россией Крыму стоимость квадратного метра на первичном рынке возросла в среднем на 7% за год.
Об этом сообщили эксперты сайта Авито, передает КИА.
По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра в новостройках в России составила 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тройка лидеров по динамике роста цен по сравнению с прошлым годом: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%).
Калининградская область: единственная, где новостройки за год подешевели, и то несущественно, — на 0,15%. Также цены остались наиболее стабильными в Самарской области (рост на 1%) и Омской области (рост на 3%).
За месяц, однако, некоторые регионы показали отрицательную динамику цен. По сравнению с августом квадратный метр квартиры в новостройках сильнее всего подешевел в Омской области (-3%), Новосибирской области (-1%) и Нижегородской области (-0,6%).
В оккупированном Крыму средняя цена квадратного метра за год увеличилась на 7% и в III квартале 2019 года составила 91 000 рублей. В сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем стоимость возросла на 0,37%.
В крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 13% и 11%, до 237 631 руб. и 126 544 руб. соответственно. В сентябре по сравнению с августом 2019 года рост цен в Санкт-Петербурге составил 0,5%, а в Москве новостройки, напротив, подешевели на 1,2%.
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