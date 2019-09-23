ЮВО: Артиллеристы уничтожили условного противника из РСЗО «Торнадо-Г»
|20:10 02.10.2019
|Россия
Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округавыполнили задачи по ведению сосредоточенного и заградительного огня из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
В ходе выполнения боевых задач подразделения вели сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их командным пунктам, складам с оружием, заградительный огонь был применен по движущимся колоннам колёсной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, выполнялись огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.
В учении, которое продлится до средины октября, принимают участие более 300 артиллеристов и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.
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