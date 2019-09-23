Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округавыполнили задачи по ведению сосредоточенного и заградительного огня из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе выполнения боевых задач подразделения вели сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их командным пунктам, складам с оружием, заградительный огонь был применен по движущимся колоннам колёсной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, выполнялись огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.

В учении, которое продлится до средины октября, принимают участие более 300 артиллеристов и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.