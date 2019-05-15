В рамках совместного российско-армянского двустороннего батальонного тактического учения на полигоне Баграмян летчики истребительной, штурмовой и армейской авиации объединенной группировки войск выполнят более 100 летно-тактических и учебно-боевых задач.

В период проведения учения экипажи самолетов и вертолетов выполнят одиночные и групповые учебно-боевые полеты с имитационным и боевым применением в горно-скалистой местности в дневное и ночное время суток в простых и сложных метеоусловиях высокогорья, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения координировать действия летчиков будут авиационные наводчики, выполняющие задачи в единой системе разведывательных огневых (ударных) контуров с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

В учении задействованы летчики и борттехники истребительной и армейской авиации российской военной авиабазы Эребуни – выпускники 2018-2019 гг., которые прошли курсы переподготовки в учебных центрах на территории Российской Федерации и получили классную квалификацию не ниже «второго класса».

В учении принимают участие более 1500 военнослужащих, задействовано более 500 единиц военной специальной техники двух батальонных тактических групп российской военной базы и батальонной тактической группы Вооруженных сил Армении, в том числе истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.

Всего в выполнении учебно-боевых задач будет задействовано свыше 50 единиц авиационной техники двух стран.