В рамках лагерного сбора артиллеристы российской военной базы в оккуп ированной Абхазии отработали боевые стрельбы из штатного вооружения в условиях горной и прибрежной местности.

На полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие выполнили групповые и индивидуальные нормативы по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам, сообщает пресс-служба МИнобороны России.

Артиллеристы с применением самоходных артиллерийских орудий САУ «Акация», минометов «Сани» и гаубиц Д-30 выполнили стрельбы по целям на расстояниях до 15 км, имитирующих бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты противника. Проведено более 10 огневых тренировок, из которых половина – в темное время суток.

Все занятия проводятся на тактических полях, оснащенных современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобиля «Урал».

Помимо этого, в Абхазии на полигоне Нагвалоу на побережье Черного моря личный состав ремонтного подразделения российской военной базы приступил к проведению планового тактико-специального учения.

Особое внимание будет уделено развертыванию и эксплуатации в полевых условиях новейших ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ, современных мобильных мастерских технического обслуживания автомобильной и бронетанковой техники МТО-АТ и МТО-БТ.

Возможности мобильных мастерских позволяют произвести слесарные, токарные, сварочные и кузнечные работы, техническое обслуживание и ремонт в автономных полевых условиях.

На этапах учения военнослужащие в условиях, приближенных к боевым, проведут замену узлов и агрегатов боевой и специальной техники, вулканизацию шин, выполнят зарядку и обслуживание аккумуляторных батарей, эвакуацию условно неисправной техники с поля боя и ее доставку на сборный пункт поврежденных машин для последующего ремонта.

Всего в учении задействовано около 20 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили «Урал» и КамАЗ.