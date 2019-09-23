ЮВО: На Каспийской флотилии началось учение сил материально-технического обеспечения

19:30 02.10.2019   Дагестан республика

Личный состав органов военного управления, воинских частей и соединений Каспийской флотилии приступил к выполнению учебно-боевых задач по развертыванию групп боевого управления и командных пунктов соединений и воинских частей КФл в рамках масштабного учения в Республике Дагестан.

Группа кораблей КФл выполнила переход из пункта базирования в районы рассредоточения в сопровождении рейдовых тральщиков бригады кораблей охраны водного района КФл в Дагестане, пишет пресс-служба Минобороны России.

В течение текущей недели личному составу кораблей и сухопутных сил КФл предстоит продемонстрировать ряд эпизодов учений. В первый день военнослужащие развернут подвижные силы РЛС ЗГРЛК «Подсолнух» на необорудованную позицию с движением колонн машин на марше.

Во второй день моряки группы кораблей КФл на морских полигонах Каспийского моря выполнят буксировку корабля, получившего условные аварийные повреждения.

На третий день личный состав отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами условного противника выполнит противодиверсионный водолазный осмотр корпусов кораблей и судов, гидротехнических сооружений силами групп боевых пловцов, а также выполнит боевые упражнения по обнаружению и задержанию подводных диверсионных сил и средств «противника».

Также в третий и четвертый день учения будет продемонстрирована погрузка минного и ракетного оружия на корабль в море, дизельного двигателя на корабль и его оперативная замена, оказание помощи кораблю, условно терпящему бедствие.

Корабли противоминного обеспечения сил и навигационно-гидрографического обеспечения противоминных действий развернут две опорные станции РГК «Крабик-БМ» и станцию на корабле тральной группы в целях демонстрации действий гидрографической разведки с использованием современного гидрографического комплекса на базе многолучевого эхолота и эхографа бокового обзора. Будет выполнен допоиск выявленных объектов с помощью автономного подводного аппарата, беспилотные летательные средства КФл выполнят обнаружение и вскрытие гидрометеорологической обстановки.

Всего в учении по специальным видам материально-технического обеспечения принимает участие более 1500 военнослужащих КФл, задействовано более 200 единиц военной и специальной техники. В Каспийском море находятся более 30 надводных кораблей и катеров КФл, в том числе малые артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Астрахань», ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстана», рейдовые тральщики и малые артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель».

Учение завершится в конце текущей недели, после чего корабельные группировки КФл вернутся в пункты постоянного базирования в Республике Дагестан и Астраханской области.



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