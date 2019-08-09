Росія може продовжити будівництво "Північного потоку 2" в обхід Данії

15:15 02.10.2019   Россия

Міністр енергетики Росії Олександр Новак сподівається на те, що будівництво газопроводу "Північний потік 2" по дну Балтійського моря пройде по заявленому маршруту, проте не виключив, що маршрут може пройти в обхід Данії, яка не дає свого дозволу на будівництво нитки в своїх водах.

Новак вважає, що у Данії немає підстав не давати дозволу на будівництво "Північного потоку 2", пише ZN,UA з посиланням на російськи ЗМІ.

"Зрозуміло, що є й інші різні варіанти в разі відсутності такого дозволу — просто цей проект буде трохи дорожче і трохи по часу буде довше реалізований", — цитує Новака російського агентство "РБК".

Варто відзначити, що Данія залишилося єдиною країною, яка не погодила маршрут "Північного потоку 2".

Нагадаємо, що проти будівництва "Північного потоку-2" зі спільною заявою виступили парламенти Литви, Латвії і Польщі та Естонії. Про перешкоди для будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" читайте в матеріалі Ігоря Маскалевича "Датський хрест для "Газпрому" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м на рік повинен пройти від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісепському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Засновником і власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства "Північний потік 2" є "Газпром". В будівельний консорціум входять французька Engie, австрійський OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер 4 жовтня 2018 року заявив, що "Газпром" готовий почати постачання газу по "Північному потоку 2" з 1 січня 2020 року.



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