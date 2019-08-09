Міністр енергетики Росії Олександр Новак сподівається на те, що будівництво газопроводу "Північний потік 2" по дну Балтійського моря пройде по заявленому маршруту, проте не виключив, що маршрут може пройти в обхід Данії, яка не дає свого дозволу на будівництво нитки в своїх водах.

Новак вважає, що у Данії немає підстав не давати дозволу на будівництво "Північного потоку 2", пише ZN,UA з посиланням на російськи ЗМІ.

"Зрозуміло, що є й інші різні варіанти в разі відсутності такого дозволу — просто цей проект буде трохи дорожче і трохи по часу буде довше реалізований", — цитує Новака російського агентство "РБК".

Варто відзначити, що Данія залишилося єдиною країною, яка не погодила маршрут "Північного потоку 2".

Нагадаємо, що проти будівництва "Північного потоку-2" зі спільною заявою виступили парламенти Литви, Латвії і Польщі та Естонії. Про перешкоди для будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" читайте в матеріалі Ігоря Маскалевича "Датський хрест для "Газпрому" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м на рік повинен пройти від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісепському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Засновником і власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства "Північний потік 2" є "Газпром". В будівельний консорціум входять французька Engie, австрійський OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер 4 жовтня 2018 року заявив, що "Газпром" готовий почати постачання газу по "Північному потоку 2" з 1 січня 2020 року.