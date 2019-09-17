Міністр інфраструктури України Владислав Криклій підписав наказ про звільнення директора ДП «Миколаївський морський торговельний порт» (НМТП) Сергія Мітченка.

Про це стало відомо в середу, 3 жовтня, в ході робочої поїздки Криклія до Миколаєва, пишуть nikvesti.

Міністр інфраструктури повідомив, що до Мітченка є низка питань, якими займуться правоохоронні органи. «Я хочу зробити, сподіваюся, що приємну новину. Шановний голово, Олександре Васильовичу, підписую на ваше ім'я прохання про звільнення Мітченка Сергія Костянтиновича - керівника Миколаївського порту. До нього є чимало зауважень. Я гадаю, що окрему оцінку даватимуть правоохоронні органи і служби, які будуть це вивчати. А поки пропоную його звільнення і підписую», - сказав Криклій, звертаючись до керівника Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка.

Напередодні Владислав Криклій повідомляв, що підписав накази про звільнення керівників ДП «Одеський морський торговельний порт» (ОМТП) Віктора Войтка, ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Сергія Сєчкіна і ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» Костянтина Волощука.