АМПУ планує скоротити персонал на третину

18:45 02.10.2019   Украина

ДП «Адміністрація морських портів України» в рамках наступного етапу оптимізації адміністративних витрат планує скоротити чисельність співробітників майже на 30%.

Як повідомила прес-служба АМПУ, оптимізація чисельності персоналу — це системна робота, яка ведеться на підприємстві протягом останніх трьох років. За цей час чисельність працівників АМПУ скоротилася більш ніж на 800 одиниць, пишуть Порти України.

«Питання оптимізації дуже складні, адже ми говоримо про людей, наших співробітників. Кожен конкретний випадок вимагає окремого рішення. Але нам потрібно підвищувати ефективність бізнес процесів і оптимізувати витрати. Тому цей процес буде тривати, в першу чергу, на рівні адміністративного апарату», — наголосив в.о. голови АМПУ Райвіс Вецкаганс.

За його словами, стратегія розвитку АМПУ, яка передбачає проведення корпоратизації підприємства, визначена як пріоритет і Наглядовою радою АМПУ, і Міністерством інфраструктури України. Для цього АМПУ необхідно мати, зокрема, і максимально ефективну структуру персоналу. Зниження адміністративних витрат на її утримання сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських портів, забезпечить подальшу прозору діяльність підприємства і розвиток галузі для держави, як власника, і портового співтовариства, як користувача послуг у портах і джерела надходження портових зборів.

Як зазначається, оптимізація чисельності працівників адміністративного апарату на центральному рівні стане першим етапом, який повинен завершитися протягом 2020 року. Процес відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України в рамках соціального діалогу. Наступним етапом стане реорганізація філій підприємства шляхом створення мережевих адміністрацій морських портів за регіональним принципом, за прикладом деяких європейських країн. Злиття відокремлених підрозділів, щоб уникнути дублювання функцій і, як наслідок, оптимізація чисельності адміністративного апарату малих і великих портів дозволять досягти відповідного скорочення витрат.

«За останній рік ми пройшли низку змін у корпоративному управлінні: створення Наглядової ради, Міністерством інфраструктури розроблена Політика власності підприємства, тому наступним кроком повинен стати максимальний досвід корпоратизації, якої вже досягли більш 51% портових адміністрацій країн ЄС. Одним із параметрів оцінки успішності таких перетворень повинно стати скорочення адміністративних витрат на забезпечення роботи АМПУ і збільшення інвестицій у розвиток стратегічної портової інфраструктури», — резюмував Вецкаганс.

Як вказала прес-служба, в рамках процесу оптимізації витрат АМПУ буде продовжене виведення неосновних виробничих функцій на аутсорсінг, що дозволить поліпшити якість надання послуг і скоротити поточні витрати, а також передача непрофільних активів ДП «АМПУ» місцевим громадам або на приватизацію. Протягом останніх трьох років за рахунок передачі восьми таких об'єктів іншим власникам, АМПУ вдалося скоротити витрати на їх утримання в середньому на 17 млн грн щороку, зменшити чисельність персоналу державного підприємства і одночасно зберегти за працівниками їх робочі місця в іншого роботодавця.

Для пом'якшення несприятливих наслідків оптимізації чисельності персоналу АМПУ розробляє можливості перепрофілювання (перекваліфікації) співробітників, які підлягають звільненню, та забезпечення їх зайнятості в інших галузях. На сьогодні здійснюється активна співпраця з Державною службою зайнятості України в рамках вивчення попиту на професії та посади, запропоновані на ринку праці, а також розробляються спільні заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки фахівців на базі навчальних центрів підприємства і Державної служби зайнятості.



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