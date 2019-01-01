МЗС Туреччини прокоментувало "кримський форум" у Стамбулі
|18:30 02.10.2019
|Крым
Позиція Туреччини щодо анексії Криму, територіальної цілісності України лишається незмінною, спроби легітимізувати анексію півострова не матимуть впливу на політику Туреччини в цьому питанні.
Так у МЗС Туреччини на запит Укрінформу прокоментували проведення у Стамбулі так званого "Турецько-кримського економічного форуму".
"Позиція Туреччини в Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику", - йдеться в коментарі, отриманому агентством.
Як повідомлялося, на проведення "кримського форуму" відреагували також представники бізнес-кіл Туреччини. Рада зовнішньоекономічних зв’язків Туреччини (DEIK) закликала турецьких бізнесменів не брати участь у "кримському форумі" та наголосила, що Турецька Республіка підтримує територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму, і проведення такого заходу суперечить державній політиці Туреччини та міжнародному праву.
Повідомляється, що турецькі бізнесмени проігнорували "кримський форум" у Стамбулі
"Турецько-кримський економічний форум" мав відбутися в одному з готелів мережі "Хілтон" у Стамбулі 1 жовтня. На намір проведення цього форуму відреагувало Посольство України в Туреччині та Генконсульство України в Стамбулі, направивши відповідні звернення до МЗС Туреччини, місцевої влади, у промислові, комерційні спілки, до керівництва готелю, де мав відбуватися "кримський форум" із роз’ясненням ситуації та закликом не брати участі у заході та не надавати сприяння його організації. Посол України в Туреччині Андрій Сибіга назвав захід провокацією та спробою російського окупанта легітимізувати окупацію Криму. Попри зусилля українських дипломатів та чітку позицію турецької сторони, відмову готелю у проведенні заходу на своїй території, "кримський форум" було вчора проведено у іншому готелі Стамбула.
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