Конгресс США проведет срочную встречу касательно Украины
|12:20 02.10.2019
|Украина
Генеральный инспектор Госдепартамента США проведет “срочный” брифинг для сотрудников нескольких комитетов Палаты представителей и Сената, который будет посвящен Украине.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на ABC News.
По данным телеканала, брифинг пройдет в среду днем и будет касаться документов, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепартамента. Инициатором брифинга стал генеральный инспектор Госдепа Стив Линик.
Ожидается, что он встретится с сотрудниками Конгресса “в безопасном месте на Капитолийском холме”. Телеканала отмечает, что необычный характер и время проведения брифинга – во время перерыва в Конгрессе – наводит на мысль, что он может быть связан с недавним обвинением в адрес президента США Дональда Трампа относительно нарушений в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также о взаимодействии адвоката президента США Руди Джулиани с украинскими чиновниками.
Генеральный инспектор является внутренним следователем и надзирателем Госдепартамента, и офис, как правило, действует независимо от политического руководства департамента.
Ранее Конгресс США дал согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на 39 млн долларов.
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