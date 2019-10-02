Генеральный инспектор Госдепартамента США проведет “срочный” брифинг для сотрудников нескольких комитетов Палаты представителей и Сената, который будет посвящен Украине.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на ABC News.

По данным телеканала, брифинг пройдет в среду днем ​​и будет касаться документов, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепартамента. Инициатором брифинга стал генеральный инспектор Госдепа Стив Линик.

Ожидается, что он встретится с сотрудниками Конгресса “в безопасном месте на Капитолийском холме”. Телеканала отмечает, что необычный характер и время проведения брифинга – во время перерыва в Конгрессе – наводит на мысль, что он может быть связан с недавним обвинением в адрес президента США Дональда Трампа относительно нарушений в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также о взаимодействии адвоката президента США Руди Джулиани с украинскими чиновниками.

Генеральный инспектор является внутренним следователем и надзирателем Госдепартамента, и офис, как правило, действует независимо от политического руководства департамента.

Ранее Конгресс США дал согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на 39 млн долларов.