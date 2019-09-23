Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону в середу, 2 жовтня, виніс вирок цивільному журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили у публічних закликах до тероризму.

Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Укрінформ.

Напередодні Мемедемінов виступив з останнім словом, де назвав «шаблонним» судочинство і право в Росії, а також закликав журналістів продовжувати проводити роботу з інформування про ситуацію в Криму і судові процеси над жителями півострова.

Раніше російський прокурор Олексій Айдинов вимагав шість років колонії загального режиму для Мемедемінова.

У центрі Києва 1 жовтня на підтримку Мемедемінова вийшли журналісти і правозахисники.

Наріман Мемедемінов - кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову пред'явили звинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, здійснені з використанням мережі Інтернет).

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013-го по 2015 роки. У ньому розміщено кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій і тем, закликами дотримуватися норм ісламу і думками про російські державні свята: День захисника вітчизни, Міжнародний жіночий день, День захисту дітей тощо.

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Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».