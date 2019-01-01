Военнослужащие азербайджанской армии, участвовавшие в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction – 19.

Учения прошли в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, вернулись в Баку, сообщает во вторник, 1 октября, Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В МО отметили, что международные наблюдатели высоко оценили профессионализм представителей азербайджанской армии на учениях, проведенных Европейским командованием США (EUCOM), в которых принимали участие военнослужащие армий стран-членов и партнеров НАТО.