Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
|17:30 02.10.2019
|Азербайджан
Военнослужащие азербайджанской армии, участвовавшие в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction – 19.
Учения прошли в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, вернулись в Баку, сообщает во вторник, 1 октября, Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В МО отметили, что международные наблюдатели высоко оценили профессионализм представителей азербайджанской армии на учениях, проведенных Европейским командованием США (EUCOM), в которых принимали участие военнослужащие армий стран-членов и партнеров НАТО.
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