Глава «Юнармии» задержан за совращение школьницы
|17:00 02.10.2019
|Россия
Полиция задержала руководителя штаба детско-юношеской спортивной школы «Юнармия» Алексея Наавгуста, которого подозревают в совращении 15-летней школьницы.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в сексуальной связи со взрослым мужчиной девочку заподозрила директор школы, в которой учится девятиклассница. Она сообщила об этом в полицию 25 сентября.
В ходе проверки было установлено, что Наавгуст несколько раз вступал в интимную связь с подростком. Их встречи проходили в салоне его автомобиля. В полиции он дал признательные показания.
Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что девочка — жительница подмосковного поселка Фряново городского округа Щелково. Мужчине, который совершал в отношении нее противоправные действия, — 43 года.
«Педагог предположила, что всё началось еще летом 2018 года и продолжается по настоящее время», — говорится в сообщении.
Как сообщал BSNews в "патриотических лагерях" оккупированного Крыма процветает педофилия.
Ще на цю тему:
В России поломали китайский беспилотник / Фото
В России погибли рабочие при пожаре на строящемся корабле
У Кремлі знайшли авіабомбу, вона не розірвалася
Норвегия зафиксировала радиацию после взрыва под Архангельском
Новороссийск, Геленджик и Крымск с прилегающими поселками остались без воды из-за аварии на водопроводе
New York Times: Вибух на військовому полігоні в Росії стався під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою / Фото
Взрыв в Северодвинске: В Москву доставлены пострадавшие от радиации российские военные