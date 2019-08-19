ONE (Ocean Network Express) мега-контейнеровоз ONE BLUE JAY протаранил турецкий танкер GUNECE, следуя к причалу контейнерного терминала в порту Перама, Пирей, Греция.

Инцидент произошел около 11:10 UTC 26 сентября. Контейнеровоз прибыл из Сингапура через Суэц, сообщает englishforseafarers.com.

Один из членов экипажа танкера был ранен и госпитализирован. Сообщается, что танкер сильно поврежден, вокруг него находится около 5-6 буксиров, которые пытаются предотвратить затопление танкера. Других подробностей на данный момент нет, возможно, ситуация не столь драматична.

ONE BLUE JAY был пришвартован около 11:40 UTC. Исходя из данных трекера, контейнеровоз вовремя не остановили или не смогли развернуть, вследствие чего он продолжил движение и врезался в пришвартованный танкер.

По словам властей, у танкера, загруженного 3200 тоннами горючего, в следствии столкновения образовалась трещина в корпусе. Ситуация под контролем, танкер отгорожен боновыми заграждениями.

Танкер получил пробоину в правом борту и, как сообщается, вода попала в балластные танки. Вследствие повреждения танкер накренился на правый борт (см. фото). Подтверждено, что судно ONE BLUE JAY потеряло управление, не смогло вовремя остановиться или развернуться, и врезалось в пришвартованный танкер.

Фото с сайта englishforseafarers.com.