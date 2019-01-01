В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров

16:45 02.10.2019   Греция

По меньшей мере 16 человек, включая четырех владельцев буксиров, были арестованы в Салониках. 

По мнению следствия, преступная организация незаконно сертифицировала буксиры и раздали прибыльные работы "своим", сообщает сайт Русские Афины

Подозреваемые увеличили цену буксировки судов в порту Салоники, и, как полагают, в 2016 году они создали неформальный картель, чтобы "подвинуть" работавшую в то время в порту  буксирную компанию, которая в то время работала в порту, и в конечном итоге привела её к банкротству. 

По оценкам, прибыль, полученная от преступной схемы, которая была раскрыта после года расследования, составила десятки миллионов евро.

Среди лиц замешанных в деле, - высокопоставленный чиновник администрации порта Салоники.

Файл уголовного дела,  уже имеет 2000 страниц и содержит диалоги и конкретные имена. В частности, в материалах перечислено 19 имен, а категории являются уголовными преступлениями.



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