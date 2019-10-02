Путин тайно присвоил звание Героя России главе “Ростеха”

16:30 02.10.2019   Россия

Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России. 

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, пишет ghall.com

Данную информацию изданию также подтвердил высокопоставленный чиновник из кремлевской администрации. Как рассказали собеседники издания, данный указ был подписан несколько недель назад, несмотря на то, что на сайте Кремля документ не был размещен. 

Один из федеральный чиновников подтвердил изданию, что Чемезов был удостоен звания Героя России за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны. 

Герою России вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента могут установить его бронзовый бюст. 

Сергею Чемезову 67 лет. В 1975 году с отличием окончил Иркутский институт народного хозяйства, позднее — Высшие курсы академии Генштаба. После института работал в Иркутском НИИ редких и цветных металлов, затем в экспериментально-промышленном объединении «Луч». С 1983 по 1988 год возглавлял представительство «Луча» в ГДР — как считается, по линии Первого главного управления КГБ (о том, что Чемезов якобы еще в Иркутске во второй половине 1970-х работал на комитет, писал в 2008 году «Собеседник»).В Дрездене он подружился с другим сотрудником КГБ — старшим оперуполномоченным Первого управления Владимиром Путиным. «Зачем отрицать то, что было? Действительно, мы работали в ГДР в одно время. С 1983 по 1988 год я возглавлял представительство объединения „Луч“ в Дрездене, а Владимир Владимирович приехал туда в 1985 году. Жили в одном доме, общались и по службе, и по-соседски», — рассказывал будущий руководитель «Ростеха». Чемезов с Путиным — ровесники, оба к тому моменту были женаты — дружили семьями. С 1988 по 1996 год Чемезов был замгендиректора «Совинтерспорта». В 1996 году был назначен начальником отдела внешних экономических связей Управления делами президента. В начале 2000-х — ФГУП «Государственная компания «Промэкспорт», был заместителем гендиректора, затем гендиректором «Рособоронэкспорта». С ноября 2007 года руководит госкорпорацией «Ростехнологии», позднее ставшей «Ростехом». Чемезов — генерал-полковник ФСБ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», доктор экономических наук. Является членом бюро высшего совета «Единой России». 



Ще на цю тему:

18:01 05.09.2019
Росія проведе масштабні військові навчання біля кордонів України
13:25 01.08.2018
Ракетчики ЮВО совершают марш с «Искандерами» на Северном Кавказе
19:48 09.07.2018
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России
10:38 07.06.2017
РФ привезла на учения в Беларусь военно-транспортные самолеты и псковских десантников, отличившихся при оккупации Крыма
08:15 05.04.2017
Россия начала учения со стрельбами на Каспии
11:41 29.03.2017
Командующий Южным военным округом России проверит подготовку войск
13:52 23.03.2017
Дивизионы мобильных противокорабельных комплексов «Бастион» и «Берег» Новороссийской ВМБ вышли на полигон
18:26 21.03.2017
С российской стороны ограничено движение по трассе к Керченской переправе
15:06 20.01.2017
Минобороны РФ: Украина завершила проверку воинских частей в Ростовской области
19:12 16.02.2015
На юге РФ поднята по тревоге бригада ВДВ. «Внезапная проверка боеготовности» продлится до конца недели
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
15:41 01.10.2019
Объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана вырос в 2,8 раза - Госкомстат
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
Всі новини країни
Армения Армения
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
16:15 26.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении развернули полевые пунктов МТО и уничтожили группу диверсантов
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
20:00 30.09.2019
В Греции обезврежена банда торговцев детьми из Болгарии
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
15:45 30.09.2019
Грузинские депутаты не примут участие в открытии сессии ПАСЕ из-за России
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
20:10 02.10.2019
ЮВО: Артиллеристы уничтожили условного противника из РСЗО «Торнадо-Г»
19:33 02.10.2019
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
19:30 02.10.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии началось учение сил материально-технического обеспечения
18:15 02.10.2019
В общевойсковой армии Западного военного округа создано три новых полка
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
08:56 01.10.2019
В Туреччині заклали перший корвет для Пакистану
16:00 30.09.2019
Четвертый отечественный корвет поступит на вооружении ВМС Турции / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 02.10.2019
Фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» в зале суда стало плохо. Заседание перенесли
21:10 02.10.2019
В мариупольском порту готовы уже 8 из 10 силосов нового зернового терминала / Фото
20:50 02.10.2019
На крымской трассе «Таврида» большегруз столкнулся с иномаркой
20:30 02.10.2019
На николаевском «Океане» — массовая разгрузка судов с ветряными электростанциями / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд