Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, пишет ghall.com.

Данную информацию изданию также подтвердил высокопоставленный чиновник из кремлевской администрации. Как рассказали собеседники издания, данный указ был подписан несколько недель назад, несмотря на то, что на сайте Кремля документ не был размещен.

Один из федеральный чиновников подтвердил изданию, что Чемезов был удостоен звания Героя России за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны.

Герою России вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента могут установить его бронзовый бюст.

Сергею Чемезову 67 лет. В 1975 году с отличием окончил Иркутский институт народного хозяйства, позднее — Высшие курсы академии Генштаба. После института работал в Иркутском НИИ редких и цветных металлов, затем в экспериментально-промышленном объединении «Луч». С 1983 по 1988 год возглавлял представительство «Луча» в ГДР — как считается, по линии Первого главного управления КГБ (о том, что Чемезов якобы еще в Иркутске во второй половине 1970-х работал на комитет, писал в 2008 году «Собеседник»).В Дрездене он подружился с другим сотрудником КГБ — старшим оперуполномоченным Первого управления Владимиром Путиным. «Зачем отрицать то, что было? Действительно, мы работали в ГДР в одно время. С 1983 по 1988 год я возглавлял представительство объединения „Луч“ в Дрездене, а Владимир Владимирович приехал туда в 1985 году. Жили в одном доме, общались и по службе, и по-соседски», — рассказывал будущий руководитель «Ростеха». Чемезов с Путиным — ровесники, оба к тому моменту были женаты — дружили семьями. С 1988 по 1996 год Чемезов был замгендиректора «Совинтерспорта». В 1996 году был назначен начальником отдела внешних экономических связей Управления делами президента. В начале 2000-х — ФГУП «Государственная компания «Промэкспорт», был заместителем гендиректора, затем гендиректором «Рособоронэкспорта». С ноября 2007 года руководит госкорпорацией «Ростехнологии», позднее ставшей «Ростехом». Чемезов — генерал-полковник ФСБ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», доктор экономических наук. Является членом бюро высшего совета «Единой России».