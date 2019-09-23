Крымский гарнизонный военный суд признал бывшего военнослужащего Худякова виновным в растрате вверенного ему имущества.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Согласно материалам уголовного дела военнослужащий, действуя в составе организованной группы при содействии иных лиц, с корыстной целью, используя свое и иных участников группы служебное положение, в период с 2012 по 2018 годы, пять раз совершил хищение вверенного ему имущества путем присвоения со склада воинской части на общую сумму более 10 млн рублей», – говорится в сообщении.

В соответствии с приговором суда бывший военнослужащий признан виновным в совершении указанных преступлений с назначением ему наказания в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

В суде отметили, что бывшего военного обвиняли по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата. Суд рассматривал уголовное дело в особом порядке, в связи с тем, что обвиняемый и органы предварительного следствия заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фото пресс-служба суда.