Предавший Украину военнослужащий украл у армии оккупантов имущества на 10 млн рублей
|16:00 02.10.2019
|Крым
Крымский гарнизонный военный суд признал бывшего военнослужащего Худякова виновным в растрате вверенного ему имущества.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Согласно материалам уголовного дела военнослужащий, действуя в составе организованной группы при содействии иных лиц, с корыстной целью, используя свое и иных участников группы служебное положение, в период с 2012 по 2018 годы, пять раз совершил хищение вверенного ему имущества путем присвоения со склада воинской части на общую сумму более 10 млн рублей», – говорится в сообщении.
В соответствии с приговором суда бывший военнослужащий признан виновным в совершении указанных преступлений с назначением ему наказания в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.
В суде отметили, что бывшего военного обвиняли по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата. Суд рассматривал уголовное дело в особом порядке, в связи с тем, что обвиняемый и органы предварительного следствия заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Фото пресс-служба суда.
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