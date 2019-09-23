Фрегат Черноморского флота приступил к выполнению задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море
|15:45 02.10.2019
|Крым
Фрегат ЧФ страны-агрессора «Адмирал Макаров» приступил к выполнению задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море после посещения греческого острова Корфу.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.
«Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» под флагом командующего Черноморским флотом Игоря Осипова завершил программу делового захода в порт Керкира на греческом острове Корфу и продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. Экипаж фрегата в рамках плановой ротации сменит в составе постоянной группировки ВМФ экипаж сторожевого корабля «Пытливый», выполняющего задачи в Средиземном море с июля 2019 года», – говорится в сообщении.
В рамках визита на остров Корфу моряки приняли участие в XVII общественном форуме «Русская неделя на Ионических островах», в рамках которого прошли дни памяти адмирала Федора Ушакова. Моряки ЧФ привезли на Корфу главную икону ВМФ России «Святой апостол Андрей Первозванный». Во время пребывания в порту Керкира «Адмирал Макаров» был открыт для посещения местными жителями. За время стоянки корабль посетили более тысячи человек.
Экипаж корабля совершит заход в сирийский порт Тартус, являющийся пунктом материально-технического обеспечения корабельной группировки ВМФ России. В порту пройдет торжественный молебен в связи с принесением главной иконы ВМФ России. Святыня будет доступна для поклонения военнослужащим, выполняющим задачи в дальней морской зоне, до середины октября.
Ще на цю тему:
Цієї весни в російську армію призвали понад 3 тис кримчан
В Одесі звільненим морякам вручили сертифікати на квартири
Предавший Украину военнослужащий украл у армии оккупантов имущества на 10 млн рублей
"Cуд" розгляне справи ще кількох кримчан, які відмовилися служити в російській армії
Стало відомо, що СУ-27 переганяли на автотранспорті з Криму в бік Краснодарського краю Російської Федерації
В Крыму в августе возбудили 5 уголовных дел за уклонение от призыва в армию оккупантов
Учения, где задействовали 3 тыс. военных, 30 самолетов и десяток кораблей, закончились в оккупированном Крыму
Порошенко не прийшов на допит до ДБР у справі про можливі правопорушення під час переходу кораблів у Керченській протоці
Авіація РФ відпрацьовувала ракетні удари в окупованому Криму