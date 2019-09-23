Фрегат ЧФ страны-агрессора «Адмирал Макаров» приступил к выполнению задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море после посещения греческого острова Корфу.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота, передает Крыминформ.

«Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» под флагом командующего Черноморским флотом Игоря Осипова завершил программу делового захода в порт Керкира на греческом острове Корфу и продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. Экипаж фрегата в рамках плановой ротации сменит в составе постоянной группировки ВМФ экипаж сторожевого корабля «Пытливый», выполняющего задачи в Средиземном море с июля 2019 года», – говорится в сообщении.

В рамках визита на остров Корфу моряки приняли участие в XVII общественном форуме «Русская неделя на Ионических островах», в рамках которого прошли дни памяти адмирала Федора Ушакова. Моряки ЧФ привезли на Корфу главную икону ВМФ России «Святой апостол Андрей Первозванный». Во время пребывания в порту Керкира «Адмирал Макаров» был открыт для посещения местными жителями. За время стоянки корабль посетили более тысячи человек.

Экипаж корабля совершит заход в сирийский порт Тартус, являющийся пунктом материально-технического обеспечения корабельной группировки ВМФ России. В порту пройдет торжественный молебен в связи с принесением главной иконы ВМФ России. Святыня будет доступна для поклонения военнослужащим, выполняющим задачи в дальней морской зоне, до середины октября.